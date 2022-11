Semana será marcada por chuvas e queda de temperatura em BH

BH terá de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no final da tarde deste domingo (20/11) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A semana em Belo Horizonte começa com temperaturas altas e possibilidade de chuvas isoladas. Somente no fim da semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica queda de temperatura na capital, com máxima prevista em 22ºC.

Neste domingo (20/11), o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no final da tarde. A mínima foi de 15 °C, máxima estimada de 28 °C e a umidade relativa mínima em torno de 40% à tarde.

Nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste do estado, o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A semana na capital

A segunda-feira (21/11) terá temperatura entre 28°C e 17°C. O dia começa claro, mas fica nublado no começo da tarde e segue assim durante toda a segunda.

Na terça-feira (22/11), o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A máxima prevista é de 28°C e a mínima é de 17°C.

A quarta-feira (23/11) segue com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 25°C e 17°C.

Na quinta-feira (24/11), as temperaturas voltam a ficar amenas em BH, com a máxima em 22°C e a mínima em 18°C. O céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas.