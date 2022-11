Motociclista é assaltado por pessoas vestidas de funcionários do DER

Um caso chamou a atenção da Polícia Militar em Juiz de Fora. Um motociclista, de 33 anos, foi assaltado por duas pessoas que estavam vestidas de funcionários do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER) de Minas Gerais.

No entanto, a dupla ficou na frente da moto da vítima. Após todos os veículos passarem, os dois anunciaram o assalto. A vítima contou aos policiais que eles disseram estar armados.

O homem foi rendido e teve a moto e o celular roubado. Os ladrões ainda mandaram que ele fosse até um brejo próximo da rodovia. Enquanto se encaminhou para este local, a dupla fugiu com a moto e o aparelho.

A Polícia Militar foi acionada e fez patrulhamento na região. Os policiais tentaram localizar os assaltantes através do GPS do telefone roubado, mas não conseguiram.

A reportagem do Estado de Minas pediu esclarecimentos ao DER. O órgão foi questionado se havia alguma ação ocorrendo em Juiz de Fora na hora do assalto e como os motoristas e motociclistas podem reconhecer quando um funcionário pertence ou não aos quadros do DER. No entanto, a assessoria do órgão não respondeu ao nosso questionamento.