Polícia prende suspeito de matar morador de rua com machadinha

Morador de rua foi assassinado em São Miguel do Cajuru, distrito de São João del-Rei (foto: Prefeitura de São João del-Rei)

Vítima trabalhava em fazendas

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos, suspeito de ter assassinado a golpes de machadinha um morador de rua no distrito de São Miguel do Cajuru, em São João del-Rei. O rapaz admitiu para os policiais que cometeu o crime na noite de domingo (6/11).Na confissão aos policiais, o autor disse que ele e a vítima já haviam discutido em outros momentos. E que ambos ameaçavam matar o outro quando se encontravam.Na noite do crime, o jovem disse que foi a um bar portando uma faca. Porém, ao entrar no estabelecimento, deixou o objeto cair no chão. No bar também estava a vítima.Depois de algumas horas bebendo, o suspeito viu a vítima deixar o bar. Neste momento, decidiu cometer o crime.O rapaz foi para casa, pegou uma machadinha e retornou ao local onde a vítima estava. Lá, desferiu uma série de golpes no rosto e pescoço do morador de rua, que morreu no local.O homem foi preso e levado para a Delegacia de São João del-Rei. A machadinha usada no assassinato foi apreendida pelos policiais.Apesar de ser considerado em situação de rua, a vítima crime era conhecida pelos moradores do distrito como um homem que trabalhava na fazenda das famílias.Segundo os policiais, o homem foi morto no lugar onde costumava dormir. Além de São Miguel do Cajuru, a vítima trabalhava em Vendinha, também em São João del-Rei.