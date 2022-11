Servidores municipais protestam contra reforma da previdência em BH

Servidores se manifestaram em frente à Prefeitura de Belo Horizonte na manhã desta segunda (foto: Sindibel/ Reprodução)

Servidores municipais de Belo Horizonte se manifestaram nesta segunda-feira (7/11) contra a reforma da previdência proposta pela Prefeitura da capital. Além de uma paralisação de 24 horas, os funcionários fizeram um protesto em frente à sede da administração da cidade durante a manhã.



Os servidores se opõem a pontos do Projeto de Lei (PL 434/22) enviado pela PBH à Câmara dos Vereadores em outubro. Para Israel Arimar, presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte (Sindibel), a proposta de mudança previdenciária é mais rígida que as perpetradas pelos governos estadual e federal, mesmo com a situação da cidade sendo menos grave. Servidores municipais de Belo Horizonte se manifestaram nesta segunda-feira (7/11) contra a reforma da previdência proposta pela Prefeitura da capital. Além de uma paralisação de 24 horas, os funcionários fizeram um protesto em frente à sede da administração da cidade durante a manhã.Os servidores se opõem a pontos do Projeto de Lei (PL 434/22) enviado pela PBH à Câmara dos Vereadores em outubro. Para Israel Arimar, presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte (Sindibel), a proposta de mudança previdenciária é mais rígida que as perpetradas pelos governos estadual e federal, mesmo com a situação da cidade sendo menos grave.



LEIA - Patos de Minas aprova reforma da previdência para servidores municipais







A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para que o Executivo se manifeste sobre as manifestações. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.



LEIA - Reforma da Previdência completa dois anos em meio a críticas





Além do Sindibel, protestaram servidores filiados ao Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Belo Horizonte (Sinfisco), Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede) e o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG).



De acordo com o Sinmed-MG, os médicos da rede municipal paralisaram suas atividades nesta segunda-feira, mantendo apenas os atendimentos de urgência. Os serviços voltam ao normal a partir das 7h de terça-feira (8/11).