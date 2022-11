Grande BH terá abastecimento de água interrompido nesta terça; veja bairros

Segundo a Copasa, abastecimento será normalizado ainda na terça à noite (foto: Pixabay - Imagem ilustrativa)

Quatro cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte terão o abastecimento de água temporariamente interrompido na manhã desta terça-feira (8/11). Lagoa Santa será o município mais afetado, com mais de 30 bairros na lista. Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves também terão suspensão do serviço em alguns pontos. Veja a lista completa no fim da matéria.