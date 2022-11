Adolescente baleada após eleição é velada em BH

Jovem está sendo velada na manhã desta sexta-feira (4/11), no bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A adolescente de 12 anos baleada na noite do último domingo (30/11), durante uma comemoração pelo resultado das eleições, está sendo velada na manhã desta sexta-feira (4/11), em uma igreja no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte.

Amigos e familiares da jovem vestiram blusas com o rosto da adolescente como forma de homenagem. Cartas de despedidas e cartazes foram expostos pelos colegas de turma da menina durante o velório.

A jovem estava internada no Pronto-Socorro do Hospital João XXIII e morreu na manhã de ontem. Além dela, Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, também morreu após ser atingido pelos tiros.

Colegas que estudaram com a jovem prestaram homenagem com cartas e cartazes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A missa de sétimo dia de Pedro está marcada para às 19h, no Bairro Salgado Filho, também Região Oeste da capital. Na ocasião, a família vai com camisas pedindo justiça.

O caso

O crime aconteceu no bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital, depois do resultado das eleições presidenciais, no último domingo (30/11).

Além da adolescente e de Pedro Henrique, outras três pessoas foram baleadas.

O suspeito, de 36 anos, confessou o crime e disse à polícia que atirou de forma aleatória. Com ele, foram apreendidas duas armas carregadas e uma faca.

Há suspeitas de que o crime foi motivado por questões políticas. O homem que foi detido pela Polícia Militar seria eleitor de Jair Bolsonaro (PL).