Um dia após sofrer atentado, homem é morto com dez tiros na cabeça

No local do crime, foram encontrados três cartuchos de munição calibre 38 (foto: Ilustrativa/Prefeitura São João Nepomuceno)

Um homem de 28 anos foi morto com 10 tiros na cabeça, na noite de quarta-feira (2/11) em São João Nepomuceno, município localizado na microrregião de Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, a vítima havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia anterior.

A corporação foi acionada por moradores que ouviram sons de tiros. Chegando no local, a equipe encontrou o homem sem vida, caído em via pública.

No local do crime, foram encontrados três cartuchos de munição calibre 38. No corpo da vítima, foram constatadas dez perfurações na cabeça, duas no pescoço e uma na mão direita. A PM realizou buscas na região e identificou dois suspeitos, mas nenhum foi preso, até esta publicação.

A Polícia Civil informou que o caso está em investigação.