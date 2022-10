Mulher é morta com cinco tiros pelo ex-companheiro em Ubá

Uma mulher de 23 anos foi assassinada na noite dessa quinta-feira (27/10) no Bairro Peluso, em Ubá, na Zona da Mata Mineira. O suspeito do feminicídio é o ex-companheiro da vítima, de 26 anos, e que está foragido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava conversando com um homem, na rua, quando o ex apareceu, sacou uma arma e atirou na direção dos dois. Depois ele entrou em um carro e fugiu do local.

Segundo os policiais, a mulher foi alvo de cinco tiros. O rapaz foi baleado duas vezes. Ele também não resistiu e morreu no lugar. A PM encontrou 12 munições espalhadas pela rua.

No guarda-roupa do homem foram encontradas uma arma e 12 munições calibre 9mm. Até agora, o suspeito não foi encontrado.

Vítima já tinha registrado boletins contra ex

De acordo com a Polícia Militar, a vítima registrou Boletins de Ocorrência contra o ex, suspeito de ter praticado o feminicídio. Inclusive, a mulher era atendida pelo serviço de Proteção à Violência Doméstica (PPVD).

No local do crime, existem câmeras de segurança. No entanto, o dono dos equipamentos disse aos policiais que as câmeras estavam desligadas.