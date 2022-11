Velório de eleitor do PT terá homenagem ao time do coração

O homem foi morto após comemorar a vitória do presidente Lula após o resultado nas eleições no último domingo (30/10) (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Pedro Henrique Dias Soares, de 28 anos, será velado nesta terça-feira (1/11) às 10h30, no Cemitério Renascer. O sepultamento será às 13h. O homem foi morto após comemorar a vitória do presidente Lula após o resultado nas eleições no último domingo (30/10).

Como Pedro era torcedor fanático do Clube Atlético Mineiro e, a família pediu que os covidados para o velório usem a camisa do clube em homenagem ao jovem.

O crime contra Pedro Henrique ocorreu no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. O jovem recebeu dois tiros, um no ombro e outro no abdômen, e chegou a ser socorrido para o Hospital João XXIII, mas morreu a caminho da unidade.

Amigos e família o descreveram como um jovem alegre e trabalhador.

O crime

A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por questões políticas. Além da morte de Pedro, outras quatro pessoas ficaram feridas. Entre elas, uma criança de 12 anos.

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu na noite de domingo após o resultado das eleições com a vitória de Lula. Os denunciantes pararam uma viatura que estava em patrulhamento e disseram que um homem havia atirado contra pessoas em uma garagem próxima e fugira em direção a Avenida Tereza Cristina.

Após busca, um homem de 36 anos foi encontrado e preso com duas armas carregadas e uma faca. Em depoimento, ele disse que passou o dia bebendo, ficou desorientado e foi para casa.

Chegando lá, pegou os pertences usados no crime e foi em direção a um beco procurar traficantes. Resolveu então atirar de forma aleatória, atingindo duas mulheres, uma de 40 e outra de 47 anos.

No beco em questão, não encontrou os traficantes e viu uma garagem com pessoas comemorando a eleição e atirou novamente. Uma criança, de 12 anos, uma mulher, de 47, e Pedro, de 28 anos, foram atingidos.

Pedro morreu a caminho do hospital. A criança, atingida no braço direito, e a mulher, que levou um tiro no braço esquerdo, estão fora de risco. As duas mulheres atingidas foram levadas para a UPA Oeste e não correm risco de vida. As vítimas que estavam na garagem foram socorridas e encaminhadas para o Hospital João XXIII.

O suspeito alegou à PM que sofre de ansiedade e outras doenças psicológicas, mas que não usa medicamentos desde o início do mês. Na casa dele, também foi encontrado um rifle.