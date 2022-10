Auxílio a famílias carentes de BH será pago no início de novembro

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, tomou decisão nessa quinta-feira (27/10) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

As mais de 75 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Belo Horizonte começam a receber um novo auxílio a partir na primeira segunda-feira de novembro (7/11). O benefício será pago em duas parcelas.A ampliação do benefício se dá por meio da Lei 11.422, sancionada nessa quinta-feira (27/10) pelo prefeito Fuad Noman. As famílias em situação de extrema pobreza receberão R$800 (duas parcelas de R$ 400) a mais e aquelas em situação de pobreza R$ 400 (duas parcelas de R$ 200) a mais de benefício."Esse é um trabalho que vem desde o início da pandemia. Poderíamos ter aplicado o recurso em outra área, mas optamos por prolongar esse auxílio para tentar garantir um Natal melhor para essas pessoas", afirmou Fuad, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (28/10).Em 5 de outubro, a Câmara Municipal de BH aprovou o Projeto de Lei 390/2022 - que previa a prorrogação do auxílio. Serão pagas mais quatro parcelas para as famílias cadastradas.Todas as famílias que têm direito ao benefício estão cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), solicitação feita até 31 de março deste ano, tendo recebido as parcelas anteriores do Auxílio Belo Horizonte.