'Chuva forte, mas sem tempestade': diz Inmet para esta terça-feira (25)

As chuvas voltaram com toda força para Belo Horizonte e região metropolitana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (25/10), BH e RMBH terão "chuva forte, mas sem tempestade".

Na tarde e noite de ontem, ambas as regiões sofreram com forte precipitação, raios, trovões e rajadas de vento. Em algumas houve até queda de granizo.

Ainda de acordo com o Inmet, a chuva provocou uma queda nas temperaturas mínimas na capital. Nesta manhã, a mínima registrada em Cercadinho ( próximo a Pampulha, Buritis e Belvedere) foi de 13,5°C e a máxima prevista é de 29°C.

O céu amanheceu claro, mas pode evoluir para parcialmente nublado ao longo do dia. A umidade do ar não deve passar de 40% à tarde.

Para o restante de Minas Gerais, a mínima prevista é de 9,7°C em Monte Verde, no Sul de Minas. Já a máxima prevista é de 35°C, no Triângulo Mineiro, Campina Verde e Ituiutaba. Há previsão de chuva para Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

