Sete bairros de BH ficam no escuro após temporal

Avenida Uruguai, no bairro Sion, sem luz (foto: Mateus Parreira/ EM/ D.A Press)

Após a forte chuva que atingiu Belo Horizonte e Região Metropolitana no fim da tarde desta segunda-feira (24/10), bairros das regionais Nordeste, Norte e Centro-Sul estão quase apagados.De acordo com a Cemig, há ocorrências de interrupção do serviço em toda a cidade, mas alguns locais foram mais atingidos.