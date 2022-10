Chuva em BH: Defesa Civil aponta forte risco geológico em duas regiões

Emissão do alerta acontece após a capital mineira ser atingida na tarde hoje por um forte temporal (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)



O alerta foi emitido após o temporal que atingiu a capital mineira na tarde de hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as precipitações podem se estender até esta terça-feira (25/10), com direito a rajadas de vento de até 50Km/h. As regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte estão em alerta para risco geológico “forte”, informou a Defesa Civil na noite desta segunda-feira (24/10). Essa condição é apontada quando o volume de chuvas ultrapassa 70 milímetros no período de até 72 horas.



Ontem à noite, outro alerta já informava sobre a possibilidade de risco geológico moderado nas regiões Nordeste e Leste, até esta terça-feira.



Ontem à noite, outro alerta já informava sobre a possibilidade de risco geológico moderado nas regiões Nordeste e Leste, até esta terça-feira.

Diante das condições adversas, as autoridades orientam que a população fique atenta aos sinais de risco de deslizamentos, como trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Como forma de prevenção, a Defesa Civil recomenda a instalação de calha no telhado das casas e o conserto de vazamentos em reservatórios e caixas d'água. Jogar lixo ou entulho em encostas, despejar esgoto em barrancos e fazer queimadas são atitudes que aumentam o risco de desmoronamento de terra.

Como receber alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e deslizamentos de terra por SMS. Os interessados devem realizar o cadastro, gratuito, enviando uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Na sequência, o solicitante receberá uma notificação confirmando o cadastramento.

Acumulado de chuvas em milímetros das 17h às 19h nesta segunda-feira:

Barreiro: 10,4

Centro Sul: 37,2

Leste: 24

Nordeste: 27,4

Noroeste: 3,2

Norte: 20,6

Oeste: 15,4

Pampulha: 8,2

Venda Nova: 3,8