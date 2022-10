Custo de construção de réplica de dinossauro é alvo de críticas na internet

A divulgação de uma nota da Prefeitura de Uberaba, no final da semana, infformando que, em breve, no bairro Univerdecidade, será construída uma escultura de dinossauro de 15 metros, avaliada em cerca de R$ 250 mil, vem sendo alvo de críticas nas redes sociais.

Em Uberaba, mais precisamente no bairro rural de Peirópolis, há uma escultura de um titanossauro; por outro lado, a ideia da nova réplica é ser bem mais rica em detalhes

A verba foi aprovada na Lei Orçamentária Anual (LOA) da cidade, referente ao exercício de 2022, no dia 15 de dezembro do ano passado, na Câmara Municipal.

"Muito desnecessário gastar 250 mil nisso, com tantas áreas que são muito mais necessárias". “Seria melhor investir no Hospital da Criança pois está cada dia pior”. “Gente do céu, a prioridade é essa? Cidade cheia de buracos”, afirmaram alguns dos vários comentários após publicação da notícia em uma das mídias da cidade.