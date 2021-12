Museu de Arte a Céu Aberto de Uberaba está no orçamento de 2022

Vista aérea do Parque das Barrigudas (Univerdecidade), que está entre os locais, segundo o projeto, que podem receber as esculturas e obras de arte do museu (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba) Inspirado no Museu Inhotim, localizado em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o projeto do Museu de Arte a Céu Aberto de Uberaba está no orçamento municipal do ano que vem. O gasto foi aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) da cidade do Triângulo Mineiro referente ao exercício de 2022, na última quarta-feira (15/12), na Câmara Municipal.

Ainda sem uma data definida pela prefeitura, que agora será responsável pelas obras do projeto, a expectativa é que as intervenções se iniciem no ano que vem.

Segundo a assessoria do vereador Jammal, com relação aos recursos para desenvolvimento do projeto, foram aprovados R$ 250 mil no orçamento de 2022 de Uberaba. “E ficou acordado entre o vereador e o governo municipal que no orçamento de 2023 também terá R$ 250 mil para o Museu de Arte a Céu Aberto de Uberaba”, diz a nota.

Para o jornalista Heitor Atila Fernandes, autor da ideia, Uberaba tem potencial para se transformar na cidade que tem o maior museu a céu aberto do mundo.

“A Univerdecidade, que tem cerca de 700 hectares, é o lugar adequado para o projeto, pois possui grande extensão, amplos espaços abertos, muito verde, centros tecnológicos, instituições de ensino e também parques", inicia o jornalista.





"Tudo isso só fortalece a criação de um grande museu a céu aberto nesta localidade e, desta forma, podemos nos transformar no maior museu a céu aberto do mundo, já que temos muitos pontos fortes”, complementa.

O vereador Marcos Jammal também destacou que o museu a céu aberto vai inserir Uberaba num circuito de turismo de arte com esculturas e monumentos forjados por artistas locais, nacionais e internacionais.

“Além disso, o museu vai propiciar pujança econômica e valorização inestimável ao meio ambiente equilibrado entre natureza e presença humana harmônicas", reforçou o vereador.