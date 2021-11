Museu Municipal de Uberlândia volta a funcionar em horário normal

Museu ainda segue com número limitado de visitantes de uma vez (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Com funcionamento ampliado, o Museu Municipal volta a abrir para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Visitas monitoradas também podem ser agendadas pelo telefone (34) 3214-0068.

No local, entretanto, as visitações serão limitadas a 20 pessoas por vez e será aferida a temperatura dos frequentadores. É obrigatório o uso de máscara e distanciamento. É importante o uso de álcool para higienização das mãos durante as visitas.

O Museu Municipal fica na Praça Clarimundo Carneiro, 67, no Bairro Fundinho.

Com a vacinação na cidade avançando, os casos de COVID-19 mostram desaceleração. Neste domingo, foi registrada uma morte pela doença depois de 24 horas sem óbitos do tipo. A oucpação de leitos de UTI voltados para casos de coronavírus é de 12%.