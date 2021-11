Marcos Rabello e banda prestam homenagem a Didier Lockwood com show inédito

Marcos Rabello estuda e toca violino desde os 10 anos e tem sólida formação musical (foto: Divulgação)

Neste domingo (7/11), o violinista Marcos Rabello sobe ao palco do LayBack Park para apresentar o projeto Tributo a Didier Lockwood. Ao lado de grandes músicos que formam com ele um quinteto, Marcos mostra para o público mineiro o trabalho que homenageia em show inédito o jazzista francês.Didier foi um dos grandes nomes do violino no Jazz Fusion europeu e mundial. O artista trouxe um estilo próprio, com sonoridade única e grande facilidade de encaixar seu som em variados estilos, desde o pop, o jazz fusion e o rock and roll. "Ele sempre foi uma referência para mim como técnica de violino, bom gosto musical e versatilidade. E, agora, faço aqui um recorte carinhoso de seu vasto trabalho, com músicas que representam toda a grandeza de Didier Lockwood", diz Marcos.Marcos Rabello estuda e toca violino desde os 10 anos e tem sólida formação musical. Transita em vários estilos, tocou em orquestras por mais de 10 anos, já participou de bandas na noite de BH, além de ter sido um dos precursores a aplicar um instrumento erudito como o violino na música eletrônica, se apresentando em grandes eventos, ao lado de vários DJs, performando parcerias Brasil afora.Marcos tem ainda um trabalho autoral consolidado, com o qual promete voltar a se apresentar em 2022 . No Tributo a Didier Lockwood, toca ao lado de Clóvis Aguiar nos teclados, José Dias no baixo, Fernando Rodrigues na guitarra e Arthur Rezende na bateria.