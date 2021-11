Atriz Mariana Lima estreia na literatura com o texto da peça "Cérebro_coração" (foto: Maurício Fidalgo/divulgação )

“Cérebro_coração” é uma peça emblemática destes tempos vividos pelos brasileiros. No palco, professora encena uma aula na qual discorre sobre temas que vão da memória à ciência. Mariana Lima escreveu o texto quando não havia pandemia, e ainda teve tempo de encenar o espetáculo antes do fechamento dos teatros. Agora, a atriz lança o livro no momento em que estará no ar como Ilana, personagem da novela “Um lugar ao sol”, que estreia nesta segunda-feira (8/11), na Globo.