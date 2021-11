Festival Estudantil de Teatro, o Feto, faz 21 anos e exibe 21 trabalhos

Anne Barbosa apresenta a cena "Desabafo das duas" no domingo (7), às 12h, no YouTube (foto: Acervo pessoal) "Em meio a tantos ataques à cultura, é necessário lançar um festival dessa natureza, que une teatro e educação" Carlandreia Ribeiro, curadora do Feto



Este ano, o Festival Estudantil de Teatro (Feto) vai realizar edição conectada ao momento de crise que o Brasil atravessa. “Em meio a tantos ataques à cultura, é necessário lançar um festival dessa natureza, que une teatro e educação”, afirma Carlandreia Ribeiro, integrante da curadoria ao lado de Michelle Sá e Gláucia Vandeveld. Este ano, o Festival Estudantil de Teatro (Feto) vai realizar edição conectada ao momento de crise que o Brasil atravessa. “Em meio a tantos ataques à cultura, é necessário lançar um festival dessa natureza, que une teatro e educação”, afirma Carlandreia Ribeiro, integrante da curadoria ao lado de Michelle Sá e Gláucia Vandeveld.

“O Feto resgata a necessidade de que o currículo escolar, a educação, se preocupe em voltar seu olhar para a cultura”, defende a curadora. Criado em Belo Horizonte, o festival comemora seus 21 anos em 2021.





"Medo como fronteira", com Hezouwe Soh Tcha, estará em cartaz no sábado (5), às 19h (foto: Jaoa de Mello/divulgação)



VIAGEM

“Fazemos a programação de aquecimento para daí começar o festival. O objetivo é propor ao público uma viagem no tempo a partir de 10 trabalhos apresentados em edições anteriores, com bate-papos com diretores e elencos sobre como foi a participação deles no festival”, explica Valentina Vandeveld, coordenadora do Feto.





A pandemia trouxe um desafio e tanto para as trupes de artes cênicas, estimulando a criação de projetos que prescindam do “corpo a corpo” presencial com o público. Surgiram daí as mais diversas experimentações com linguagens audiovisuais – de filme-teatro, videoteatro, lives e cenas virtuais no Instagram, passando por projetos transmídia. De certa forma, as redes sociais viraram palco on-line.





Os novos tempos impõem trabalhos curtos, observa Vandeveld. No caso do Feto, a mostra “Criações de minuto” terá trabalhos de até dois minutos para feeds no Instagram. “Experimentos cênicos”, no YouTube, mostrará cenas de três a 10 minutos, enquanto “Fazendo ao vivo”, no canal oficial do festival, exibirá trabalhos de até 50 minutos, transmitidos em tempo real e criados durante o isolamento social.





Seguindo a tendência no setor, os experimentos cênicos do Feto se aproximam do cinema e do documentário. Abordam temas muito discutidos atualmente, como a saúde mental, fortemente abalada pela pandemia, e a imigração – haverá venezuelanos em cena, por exemplo.





Racismo, feminismo e desafios enfrentados por mulheres negras continuam recorrentes nas propostas que chegaram ao Feto. A agenda também dá atenção à questão indígena. “Vamos realizar webinário com a TePI teatro, plataforma de povos indígenas. As convidadas serão Zahy Guajajara, do Maranhão, e Lilly Baniwa, do Amazonas”, informa Valentina Vandeveld.

AFETOS EM REDE





O tema deste ano, “afetos em rede”, remete à proposta do Feto de acolher os estudantes e artistas. A solenidade de abertura, na sexta-feira, às 19h, reunirá Bárbara Bof, Byron O’neill e Eliezer Sampaio, criadores do evento, em mesa de conversa que será transmitida ao vivo.





O Feto foi decisivo para Jéssica Ranny, professora de teatro do Centro Educacional Católica de Brasília, que participa do evento desde 2011. De acordo com ela, o festival amplia o horizonte tanto para professores como para estudantes.





“O contato com artistas, a diversidade de olhares sobre o teatro é algo que carregamos para o nosso fazer artístico diário”, conta. “A chance de conversar com outros grupos e entre nós mesmos sobre o que fazemos e assistimos abriu nossos horizontes para a multiplicidade de olhares e reflexões.”





Estudante do curso de teatro e licenciatura na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Fernanda Moreno encenou “Dog day, uma leitura dramática” no Feto, em 2020.

Fernanda Moreno questiona as relações digitais em "Eu preciso da sua presença", cena programada para 11 de novembro, às 17h (foto: Joice Rossato/divulgação)



“Fizemos apresentação on-line, ao vivo, para adolescentes. Foi uma troca incrível, experiência prazerosa e acolhedora de ter a oportunidade de conhecer pessoas e, de alguma forma, ter feedback e percepções sobre o meu trabalho.”





Este ano, o grupo de Fernanda Moreno volta ao festival com “Eu preciso de sua presença”, que será apresentado no próximo dia 11, às 15h.





“O espetáculo fala sobre problemas e percalços que os professores enfrentaram com o ensino remoto em 2020 e 2021. Levá-lo para Minas, nós que somos do Sul, é fantástico, porque dá visibilidade ao nosso trabalho, mostra o que está sendo feito na universidade. Podemos conversar com professores e também levar isso para a escola. Estamos felizes de ter a experiência de transitar em outros lugares, de fazer essa troca”, diz a gaúcha.





Luma Terra, integrante do coletivo Indominus Mulheres, vai participar do festival pela primeira vez. As integrantes do grupo são alunas do curso técnico de teatro do Cicalt Plug Minas.









21º FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO

De 5 a 13 de novembro, com transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube @FETOteatro. Informações em https://fetobh.art.br/

“Estar no Feto com as meninas é muito legal, porque conseguimos dividir a experiência, o nervosismo e a animação de fazer parte dele. Participando, vamos ter mais segurança para atuar em outros festivais”, afirma Luma Terra.