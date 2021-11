Wagner Soares e Fabiola Protzner protagonizam a montagem lírica (foto: Dayane Crisley/Divulgação)

Mostrar as diversas faces do filósofo, matemático e músico Pitágoras é o que pretende a ópera "Pitágoras de Samos", que estreia nesta sexta-feira (5/11), com transmissão pelo YouTube. Escrita pelo compositor, flautista, arranjador e maestro Andersen Viana, a produção é um projeto da Cia. Mineira de Ópera, sob a regência de André Brant.









O elenco reúne o tenor Wagner Soares (Pitágoras), a atriz e cantora Fabiola Protzner (Myia), o barítono Pedro Viana (Apolônio), o baixista André Fernando (Cylon), o barítono Ernane Dias (soldado), a pianista Talita Olivetti, o percussionista Rafael Matos e a soprano Camila Correa.

MÁSCARA

Wagner Soares revela que foi um desafio montar o espetáculo durante a pandemia, pois a máscara atrapalha a projeção vocal. “É preciso força excessiva para o som sair”, detalha.





Durante a fase crítica do confinamento, o trabalho coletivo foi interrompido várias vezes. “Ensaios tiveram de ser feitos ao ar livre, na casa do maestro André, seguindo as regras de distanciamento”, conta.





A ideia era começar os trabalhos em 2020, mas não foi possível. No início deste ano, Andersen Viana reuniu os cantores para iniciar os ensaios. “Eles eram individuais. Fizemos muitos em casa, estudando bastante a ópera, e depois nos juntávamos a um pianista”, conta Soares.





No primeiro semestre, a equipe trabalhou dessa forma por um bom tempo. “Ainda estávamos com muito medo da pandemia, do contágio. Aí o Andersen disse: ‘Como não temos condições de apresentar a ópera com cenário e figurinos, vamos somente gravar. Vou alugar um teatro e a gente grava o áudio’”, relembra o tenor.





A sessão ocorreu em julho, no Teatro Sesiminas, em BH. “Estávamos mais tranquilos, foi um processo muito legal. Fizemos uma gravação de áudio muito bonita”, diz Soares. A apresentação com cenário e figurinos ficará para 2022.





O áudio estará acompanhado de um vídeo, editado pela Carabina Filmes, e desenhos de João Guilherme Bufeti.





O maestro André Brant explica que caberá às ilustrações mostrar as cenas durante a transmissão no YouTube. “Teremos o áudio, algumas tomadas com os músicos tocando e cantando, e as ilustrações.”





Wagner Soares conta que vários integrantes da companhia choraram por ficar longe dos palcos durante o confinamento social. “A última vez em que fiz uma apresentação foi no Palácio das Artes, em março de 2020, dias antes de começar a pandemia. Por isso, fiquei feliz e emocionado com a ópera, embora a gravação não contasse com plateia.”





De acordo com o tenor, é importante trazer Pitágoras à cena “neste momento em que a ciência é desprestigiada por governantes.”

“PITÁGORAS DE SAMOS”

Ópera de Andersen Viana. Com Cia. Mineira de Ópera. Regência: maestro André Brant. Nesta sexta-feira (5/11), às 19h. Transmissão no link www.youtube.com/user/TheAmadeusprod