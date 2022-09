Uberaba realiza a 29ª Semana dos Dinossauros

O evento acontece em Peirópolis, bairro rural de Uberaba (foto: UFTM/Divulgação) Com atividades voltadas para crianças de 4 anos até estudantes de pós-graduação, começou hoje (12/9) e vai até a próxima sexta-feira (16/9), a 21ª Semana dos Dinossauros no Complexo Científico e Cultural de Peirópolis (bairro rural de Uberaba). Confira nesse link a programação completa do evento, que já conta com inscrições de mais de 50 escolas de Uberaba e região.

Gradativamente esses números vão aumentando durante a semana. Amanhã teremos 19 escolas inscritas e na sexta-feira (16/9) cerca de 30”, contou.

Stela Morais destaca que ainda dá tempo das escolas que se interessarem em participar do evento efetuar a sua inscrição, que pode ser feita através do preenchimento desse formulário

“Esperamos a participação de cerca de 10 mil pessoas durante todos os dias da Semana”, ressaltou a diretora do CCCP.

Atividades para crianças, jovens e adultos

Os visitantes da Semana dos Dinossauros 2022 poderão realizar as seguintes atividades: visitações ao Museu dos Dinossauros, Museu Memória Viva, escavações lúdicas em blocos de gesso, conhecer como acontecem as escavações em fósseis de dinossauros, participar de monitoramento em geossítios, oficinas lúdicas e científicas, entre outras atividades como conhecer um jogo de tabuleiro sobre dinossauros

Durante todos os dias do evento as visitas serão guiadas: no local onde acontece as escavações de fósseis de dinossauros (que fica dentro de um dos anexos do museu) e também em três ambientes do museu, que envolvem o Jardim externo e dois prédios.

“As oficinas lúdicas e científicas oferecidas durante o evento são voltadas para variadas faixas etárias, envolvendo, no âmbito escolar, educação infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II, ensino médio e ensino superior”, explicou Stela Morais.

O Complexo Cultural e Científico de Peirópolis (CCCP) é composto pelo Centro de Pesquisas Paleontológicas “Llewellyn Ivor Price”, Museu dos Dinossauros e a extinta Rede Nacional de Paleontologia, que hoje constitui a sede do CCCP.

Desde a sua criação em 2010, o CCCP tornou-se um centro de referência nacional em paleontologia desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão.