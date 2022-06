Réplicas de dinossauros chamam a atenção no centro de Mariana

Quem passa pela Praça Gomes Freire, mais conhecida como Jardim, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, se depara com uma surpresa pré-histórica. O local, um dos principais pontos turísticos da cidade, recebe a partir desta terça-feira (7/6) até o dia 30, a exposição “Mundo Jurássico”, que exibe diversas réplicas de dinossauros em tamanho real. As estruturas começaram a ser montadas no fim da semana passada.

Além de chamar a atenção pelo tamanho, os “dinossauros de Mariana” emitem sons e se movimentam, assim como as criaturas que dominaram o planeta terra há centenas de milhares de anos.

As criaturas têm chamado a atenção de moradores e turistas, que param para fotografar e filmar as feras.

Curitibano que atualmente mora em Mariana, o engenheiro civil Rodrigo Bueno levou a família para ver os dinossauros e elogiou a iniciativa. “Acho muito legal, já é a segunda exposição vejo aqui. Antes, foi a dos insetos gigantes, e é bem bacana esse tipo de evento, para atrair o público para a praça, para trazer conhecimento para as crianças e para toda a população de Mariana. É um chamariz para a praça.”

Rodrigo contou ainda que sua filha ficou empolgada ao saber da exposição. “É legal, ela adora. Eu falei que tinha dinossauro aqui e ela ficou doida. Queria vir correndo ver os dinossauros de perto. É muito legal.”



Rodrigo levou sua família para ver as feras pré-históricas (foto: Maicon Costa/Esp. EM)

A estudante Angélica Oliveira destacou o papel informativo da exposição, além do sucesso dos dinossauros com as crianças. “Gostei bastante da exposição, achei que ficou bem harmônico com a estética do Jardim. Acho importante exibir os dinossauros porque é uma espécie que desperta muito interesse nas crianças, além de ter informações sobre cada um deles e eu achei isso muito interessante”.

A exposição ficará aberta ao público 24 horas por dia. Além das réplicas, foram instalados totens com informações sobre a espécie, como nome e nome científico, período em que viveu, características físicas, alimentares e comportamento.

Totens exibem informações sobre os animais expostos (foto: Foto: Maicon Costa/Esp. EM)

Insetos gigantes

Durante o período, foram exibidas réplicas amplificadas de borboletas, abelhas, aranhas entre outros insetos e aracnídeos que, a exemplo dos dinossauros, emitiam sons e se movimentavam.