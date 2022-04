Exposição de réplicas gigantes de insetos e aranhas em praça de Mariana

Animais que muitas vezes estão no imaginário das pessoas e provocam todos os tipos de sensações como medo, no caso das aranhas e gafanhotos, preocupação, como o mosquito da dengue, ou doçura, como nas borboletas e abelhas, vão ganhar réplicas ampliadas que ficarão em exposição na Praça Gomes de Freire – Praça do Jardim – em Mariana, na Região Central de Minas Gerais.A exposição "Natureza Gigante", com início nesta quinta-feira (21/4), feriado de Tiradentes, e término em 30 de maio, vai reunir 10 réplicas de insetos, escorpião e aranha.