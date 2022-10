Em 3h, Noroeste de BH recebeu mais da metade das chuvas para todo o mês

A média climatológica do mês é de 110,1 mm. Na região, choveu 61,8mm, ou seja, 56,1% do total (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

De acordo com a Defesa Civil, em três horas choveu mais da metade das chuvas previstas para todo o mês de outubro no Noroeste de Belo Horizonte durante o fim de semana (22/10 e 23/10). A média climatológica do mês é de 110,1 mm. Na região, choveu 61,8mm, ou seja, 56,1% do total.

Barreiro 17,2 mm (15,6%)

Centro Sul 43,6 mm (39,6%)

Leste 50,8 mm (46,1%)

Nordeste 27,8 mm (25,2%)

Norte 13,8 mm (12,5%)

Oeste 41,4 mm (37,6%)

Pampulha 42,8 mm (38,9%)

Venda Nova 1,8 mm (1,6%)

Para as outras regiões de BH no mesmo período, o acumulado de chuvas variou. Veja:

Ainda de acordo com a Defesa Civil, para esta segunda-feira (24/10) até às 07h, a região com maior índice de acumulado de chuvas foi a Centro Sul, com 139.6mm (126.8%). Em seguida:

Centro-Sul 139.6 mm (126.8%)

Oeste 133.0 mm (120.8%)

Noroeste 127.8 mm (116.1%)

Barreiro 120.2 mm (109.2%)

Pampulha 106.0 mm (96.3%)

Leste 92.8 mm (84.3%)

Nordeste 79.4 mm (72.1%)

Venda Nova 68.9 mm (62.6%)

Norte 61.2 mm (55.6%)

