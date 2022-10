BH tem previsão de pancadas de chuva, com possibilidade de raios e vento

BH terá neste sábado temperatura máxima de 27ºC (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Minas Gerais

A previsão do tempo para este sábado (22/10) em Belo Horizonte é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.A Defesa Civil da capital informa que a temperatura mínima registrada para hoje foi de 17°C, a máxima estimada é de 27°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.A nova frente fria que chegou ao Sudeste nessa sexta-feira (21/10), estimulando a formação de fortes áreas de instabilidades, deve provocar chuva intensa e volumosa neste sábado em Minas Gerais e demais estados da região, segundo informações do Climatempo.A chuva ganha força, com alerta de temporais em Belo Horizonte, na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce. A chuva deverá ser forte, acompanhada de raios, acumulando grandes volumes. Além disso, são esperadas rajadas de vento nessas áreas, que podem chegar a 80km/h.Ainda de acordo com o Climatempo, a chuva mais forte se concentra ao longo do fim de semana, mas a segunda-feira (24), ainda será instável em grande parte do Sudeste.Em Minas, o tempo chuvoso deve prevalecer no Nordeste e Leste do estado, com breves aberturas de sol nessas regiões. A chuva está prevista para acontecer em vários momentos e a semana começará úmida e com temperaturas amenas nas duas regiões.