Juatuba suspende aula em escola onde menino morto por tiro estudava

Prefeitura anunciou suspensão das aulas pelas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Escola Municipal Etelvina de Oliveira Guimarães, em Juatuba, na Grande BH, onde estudava o pequeno Gabriel Gustavo de Souza Mota, de 10 anos, teve as aulas suspensas nesta segunda-feira (24/10).

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Juatuba. O motivo é a morte de Gabriel, na tarde de sábado (22/10).

Segundo o comunicado, as aulas retornarão na terça- feira (25/10).

Pelas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do menino. “Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, professores e amigos”.

Entenda

Gabriel Gustavo, de 10 anos, morreu na tarde desse sábado (22/10) após ser atingido por um disparo acidental ao brincar com uma arma.

De acordo com a Polícia Militar, o menino brincava com outra criança em casa. A arma, segundo uma amiga da família, era do avô da criança.

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada de helicóptero para a Policlínica da cidade, mas morreu pouco depois.

O caso será investigado pela Polícia Civil.