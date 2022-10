Disparo acidental mata criança que brincava com arma do avô

A arma era do avô da criança. O acidente será investigado. (foto: PMMG/Divulgação)

Uma criança de 10 anos morreu após um disparo acidental ao brincar com uma arma, na cidade de Juatuba, na Grande BH. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (22).De acordo com a Polícia Militar, o menino brincava com outra criança em casa. A arma, segundo uma amiga da família, era do avô da criança. Ainda não há informações sobre o que efetuou o disparo.A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada de helicóptero para a Policlínica da cidade, mas acabou não resistindo.O caso será investigado pela Polícia Civil.