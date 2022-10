Dois corpos, um deles sem cabeça, é novo mistério para a Polícia Civil

Corpos foram desovados às margens da BR-040, próximo ao Ceasa, em Contagem (foto: Reprodução/contagem.mg)

A Polícia Civil está diante de um novo mistério. Corpos de dois homens, um deles sem cabeça, foram encontrados na manhã deste domingo (23/10), no quilômetro 53, às margens da BR-040, sentido Sete Lagoas, próximo ao Ceasa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os corpos foram encontrados por pessoas que passavam pelo local nas primeiras horas da manhã e acionaram a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Uma viatura foi enviada ao local e comunicou à Polícia Civil e à perícia. Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO), as vítimas não tinham documentos.

Os peritos informaram que homens foram assassinados a tiros e a facadas e que havia também sinais de tortura, como dilacerações e hematomas.

As suspeitas são de que as vítimas foram assassinadas em outro local e depois levados até as margens da rodovia, onde os corpos foram desovados.



A Polícia Civil conta com ajuda da população e pede que qualquer pessoa que tenha ouvido disparos de armas de fogo entre em contato com a corporação, através do número 181. A identidade do denunciante será preservada.