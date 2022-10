Conheça a Mineira de 10 anos reconhecida na ONU pelo ativismo ambiental

Júlia completou 10 anos recentemente e segundo a mãe, pretende fazer mais ações presenciais em prol do meio ambiente (foto: Reprodução/Redes Sociais)





LEIA MAIS 12:12 - 20/10/2022 Inmet alerta para chuva de granizo em 175 cidades de Minas Gerais

11:13 - 20/10/2022 Crianças e jovens participam da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

10:02 - 20/10/2022 Cães e gatos terão exame gratuito para detectar câncer de mama Curiosa com o meio ambiente e apaixonada pela Mãe Natureza definem a mineira Júlia Bonitese, de 10 anos, que toca um projeto para os “Pequenos Protetores do Planeta”, desde 2021. A pequena faz parte de uma geração que têm se destacado na defesa de pautas ambientais e chama para si a responsabilidade de causar mudanças. Seu engajamento gerou uma menção na ONU.Apesar de crescer na capital Belo Horizonte, a criança sempre teve um interesse forte pela natureza, já que a família incentiva e faz questão de conviver nos espaços verdes da cidade, além de viajar para regiões menos urbanizadas, como a Serra do Cipó. No entanto, foi durante a pandemia que esse contato se fortaleceu. Júlia e seus pais ficaram isolados em um sítio, onde ela tinha suas aulas online e aproveitava para estreitar os laços com o meio ambiente.



“A relação se intensificou e ela sentiu a necessidade de fazer alguma coisa pelo planeta. Ela até diz que não quer ficar só no ‘gostar’, queria tomar uma atitude. Aí me perguntou o que poderia fazer, mas como era um período muito recluso, propus a criação de um Instagram”, diz Karina Bonitese, a mãe de Júlia.

Leia mais: No Dia das Crianças, elas respondem: 'Se eu fosse presidente...'; confira Inicialmente, com um projeto mais localizado dentro da família e amigos, o próprio comportamento dos envolvidos em relação ao meio ambiente foi sendo transformado. Com o retorno positivo, a pequena ativista ficou ainda mais entusiasmada com o projeto iniciado quando ela tinha apenas 8 anos. Inicialmente, com um projeto mais localizado dentro da família e amigos, o próprio comportamento dos envolvidos em relação ao meio ambiente foi sendo transformado. Com o retorno positivo, a pequena ativista ficou ainda mais entusiasmada com o projeto iniciado quando ela tinha apenas 8 anos.

Pequenos Protetores do Planeta

Muito comunicativa, Júlia utiliza o Instagram para postar curiosidades, dicas e atividades que podem contribuir na preservação do meio ambiente. As ações são iniciativas que partem 100% da criança, mas os pais ajudam com a criação da arte, revisão textual e monitoramento da rede social.



“Muitas pessoas acham que é um adulto por trás, mas o que me enche de orgulho é que tudo parte dela, tudo original dela”, diz Karina.



Uma das estratégias mais divulgadas pelo projeto e que Júlia tem o maior apreço são as chamadas Bombinhas de Semente, criadas em 1970. A ação consiste em trabalhar com pequenas bolas recheadas (de material diverso, mas sustentável) com sementes, quando arremessadas e expostas ao sol e a chuva elas germinam até em um solo pouco fértil. A tática é muito usada para o reflorestamento.

Leia mais: Dois parques estaduais de Minas serão leiloados A pequena defensora além de brincar e se divertir com os amigos, se preocupa em chamar atenção de outras crianças para a causa. Em sua escola já fez algumas apresentações e ministrou oficinas de bombinhas para os colegas. A pequena defensora além de brincar e se divertir com os amigos, se preocupa em chamar atenção de outras crianças para a causa. Em sua escola já fez algumas apresentações e ministrou oficinas de bombinhas para os colegas.



No Instagram do Pequenos Protetores do Planeta, Júlia explica como funciona as bombinhas de semente (foto: Karina Bonitese)

Dentro do projeto Júlia ainda faz lives e criou o que chamou de “Papo Natural”, que consiste em uma roda de conversas entre crianças e ativistas ambientais. O programa já teve três edições, sendo duas online e a mais recente gravada dentro de um estúdio, mas ainda precisa de apoio para continuar com o formato presencial. Dentro do projeto Júlia ainda faz lives e criou o que chamou de “Papo Natural”, que consiste em uma roda de conversas entre crianças e ativistas ambientais. O programa já teve três edições, sendo duas online e a mais recente gravada dentro de um estúdio, mas ainda precisa de apoio para continuar com o formato presencial.

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

Em junho de 2021, em uma live realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Júlia foi reconhecida como uma das ativistas ambientais mais novas do país. A mãe, Karina, reconhece as ações da filha com nobreza e se sente na responsabilidade de apoiar.



“Eu não tive essa compreensão na infância e mesmo na vida adulta não tinha essa preocupação. Ver ela trazer isso para dentro de casa, escola e o meio, me sinto responsável por apoiá-la. Ao mesmo tempo também é difícil, Júlia é muito precoce e pega a gente de surpresa seu amadurecimento”, explica Karina Bonitese.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pequenos Protetores do Planeta (@projeto.ppp)

O trabalho de Júlia tem gerado reconhecimento do poder público, de figuras públicas e políticas. A criança tem tido um contato próximo com a recém eleita deputada federal Duda Salabert (PDT), conhecida por sua defesa às pautas ambientais. O trabalho de Júlia tem gerado reconhecimento do poder público, de figuras públicas e políticas. A criança tem tido um contato próximo com a recém eleita deputada federal Duda Salabert (PDT), conhecida por sua defesa às pautas ambientais.



Em um vídeo publicado pelo projeto Pequenos Protetores do Planeta, Duda agradece a Júlia pelas ações em prol da natureza e frisa que sua geração fez muitos danos ao meio ambiente, mas que agora as mais novas têm feito ações muito boas e parabeniza a pequena.



*Estagiário sob supervisão de Diogo Finelli