BH: Domingo será de calor e sem previsão de chuva

Domingo de céu claro a parcialmente nublado em BH (foto: Ramon Lisboa/ EM/ D.A Press) Este domingo (16/10) é de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. Sem previsão de chuva, a condição permanece até meados da semana em toda a capital. A temperatura mínima registrada foi de 16°C na madrugada e a máxima prevista é de 29°C.

Devido aos baixos níveis de umidade do ar, é importante beber bastante água ao longo do dia e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.