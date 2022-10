PM tem carro 'banhado' a ketchup após estacionar na entrada de garagem

Carros do policial estava estacionado na rua Senador Feliciano Pena, no bairro Mariano Procópio, quando foi alvo de vandalismo (foto: Arquivo/Divulgação)

Bruno Luis Barros



Um policial militar de folga acionou a PM após encontrar seu carro sujo de ketchup na rua Senador Feliciano Pena, no bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Em entrevista ao Estado de Minas neste sábado (15/10), o sargento Charles de Souza, de 51 anos, disse que tinha estacionado o veículo no local para visitar o Museu Mariano Procópio com a família. Quando voltou, encontrou o para-brisa coberto de molho.



Conforme a ocorrência feita pela Polícia Militar, um homem de 67 anos iniciou uma discussão com o policial por ele ter estacionado em frente à residência na última quarta-feira (12/10). Antes disso, Charles achou um bilhete fixado no vidro no qual estava escrito “folga demais”. No entanto, o registro policial não menciona quem seria o autor do ataque.



