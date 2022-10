MPMG entra com ação para novo teste do concurso da Polícia Penal

Ministério Público de Minas Gerais (foto: Divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação para repetir o Teste de Aptidão Física (TAF) para o concurso da Polícia Penal do estado. A medida foi tomada após os candidatos alegarem irregularidades na prova.





De acordo com uma das participantes, três dossiês com várias denúncias foram entregues ao MP. O órgão concluiu que a presença de preparadores de candidatos como examinadores feriu o princípio da isonomia. Na ação protocolada na quinta-feira (13/10), o MPMG pediu caráter de urgência na aplicação de nova prova aos concorrentes considerados inaptos no concurso.De acordo com uma das participantes, três dossiês com várias denúncias foram entregues ao MP. O órgão concluiu que a presença de preparadores de candidatos como examinadores feriu o princípio da isonomia.

No entendimento do Ministério, a organização de um novo teste busca assegurar a lisura do concurso, bem como a isonomia entre os candidatos e eventuais expectativas do resultado do certame.

Por se tratar de uma tutela de urgência, a decisão do juiz deve sair o mais breve possível, com o propósito de evitar prejuízos às pessoas não selecionadas.





