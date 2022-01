Enem 2021: cinco mil candidatos do sistema prisional farão a prova em Minas

Jovem e adultos do sistema prisional mineiro farão a primeira etapa do Enem neste domingo (foto: Sejusp/Divulgação ) Para cerca de cinco mil jovens e adultos que cumprem sentenças judiciais em Minas Gerais, os próximos domingos podem significar uma mudança de vida. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) de 2021 será aplicado nos próximos dias 9 e 16/1.









Atualmente, 316 pessoas privadas de liberdade já cursam o ensino superior dentro do sistema prisional mineiro. Das 171 unidades participantes no estado, a Penitenciária José Maria Alkimin, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem o maior número de inscritos, com 215 universitários.





Já no Sistema Socioeducativo de Minas, administrado pela Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase), das 14 unidades participantes, o Centro Socioeducativo de Unaí apresentou o maior número de inscritos: 29 jovens, de um total de 98 inscrições no estado. Todos estão no primeiro ou no segundo ano do ensino médio e realizarão a prova apenas como treineiros.





Curso superior





Alexandre Rodrigues, de 39 anos, cumpre pena no sistema prisional e vê no exame uma oportunidade de realizar o sonho da graduação. “A graduação abre portas para o mercado de trabalho. Eu sou caminhoneiro e, hoje, até para dirigir um caminhão mais novo a pessoa precisa de um curso, porque são muitas as funcionalidades tecnológicas”, conta.





Ainda na adolescência, Alexandre interrompeu os estudos no segundo ano do ensino médio para trabalhar. Na penitenciária, retornou para a sala de aula e agora pretende chegar ao ensino superior. “Tenho o sonho de fazer Engenharia Mecânica. Gosto de entender as funcionalidades de um motor e quero me aperfeiçoar”, continua.





Para Elídio Cachoeira, diretor de atendimento da Penitenciária José Maria Alkimin, a aplicação da prova para o sistema prisional é uma questão de direitos humanos. “É um grupo que está sempre atento às oportunidades de estudo e trabalho e ações como o Enem PPL, quando falamos de humanização e ressocialização, são fundamentais”, observa. “A participação ativa da família, apoiando a busca, também é muito importante”, completa o diretor.





No Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves, Paulo Augusto, de 16 anos, comenta que se inscreveu para entender como funciona o exame. “Sem faculdade não somos nada”.

No sistema socioeducativo, 98 adolescentes farão a prova



No próximo ano, quando finaliza o ensino médio, o jovem tem planos de fazer a prova “para valer”. “Tenho vontade de fazer uma graduação voltada para o comércio. Já trabalhei vendendo sapatos com meu irmão, na beira da praia. Vendia bastante! Quero me aperfeiçoar na área”, afirma.





Para os adolescentes acautelados, mesmo como treineiro, o exame é significativo. É o que aponta Rosângela Medeiros, auxiliar educacional na unidade. “Esta experiência eles poderão levar para a vida. Uma prova específica para as pessoas privadas de liberdade é muito importante. Já tivemos adolescentes aqui que conseguiram ingressar na faculdade por meio do exame”, afirma.





A prova





Neste domingo (9/1), primeiro dia do Enem PPL, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo seguinte (16/1), será a vez dos participantes testarem os conhecimentos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.





As inscrições no Enem PPL foram feitas via internet pelos responsáveis pedagógicos de cada unidade dos sistemas prisional e socioeducativo. Esses técnicos são responsáveis também por conferir os resultados, comunicá-los aos candidatos e encaminhá-los ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a outros programas de acesso à educação superior.





