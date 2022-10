Localiza abre vagas de estágio para diferentes áreas

Localiza abre Programa de Estágio para 2023 (foto: Localiza/Divulgação)

Especializada na locação de veículos, a Localiza abriu inscrições para vaga de estágio em seu Programa de Estágio com ênfase em tecnologia e área corporativa para 2023. Trabalhando em modelo híbrido por dois dias na semana.“O estagiário fará parte de uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade do mundo, pioneira em inovação no setor de mobilidade e referência em promover experiências memoráveis aos seus clientes e colaboradores, além de ter a oportunidade de conhecer diversos negócios e áreas da Companhia", afirmou Daniel Linhares, diretor executivo de Gente da Localiza.A empresa conta com cerca de 16 mil funcionários, 15 milhões de clientes e mais de 670 agências em cinco países da América do Sul.Os aprovados terão assistência médica e odontológica, auxílio creche, vale refeição, auxílio home office, auxílio ergonomia, vale transporte, seguro de vida, entre outros benefícios."Ao longo do estágio tive responsabilidades reais que fizeram a diferença, sempre com apoio da trilha de aprendizado e da minha equipe para me munir dos conhecimentos necessários para evoluir cada vez mais. Por ter participado do Programa de Estágio, hoje tenho uma visão ampla sobre os negócios da Localiza, o que é um diferencial. Ser estagiária em 2020 foi um investimento que em 2022 já trouxe frutos”, afirmou Giovanna Bayara, 23 anos, Analista de Marketing da empresa.As inscrições podem ser feitas até 4 de novembro , por alunos de qualquer curso superior ou técnico de Belo Horizonte, sendo que a formação deve ocorrer entre 1 e 2 anos. A carga horária é de 4 ou 6 horas diárias.O processo seletivo vai ocorrer em dezembro e os aprovados vão iniciar em fevereiro.Acesse o link para se inscrever