Dono de açougue é preso com uma tonelada de carne em situação irregular

Equipe da PC de Uberaba recolheu carnes em situação irregular (foto: PCMG/Divulgação)

Operação Brahman

O dono de um açougue indiciado por receptação qualificada foi preso pela Polícia Civil (PC) de Uberaba nesta quinta-feira (13/10). No estabelecimento do homem de 50 anos foi apreendida uma tonelada de carne em situação irregular.A ação policial, que fez parte da 3ª fase da Operação Brahman, ainda apreendeu na fazenda do suspeito cinco cabeças de gado que teriam sido furtadas.Segundo o delegado Tiago Cruz, responsável pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais de Uberaba, há indícios de que o suspeito estava receptando cabeças de gado e vendendo a carne em seu estabelecimento comercial.Ainda conforme Cruz, outros dois inquéritos ligados à operação seguem em andamento na cidade. “Um deles apura a exposição de alimentos impróprios para consumo em estabelecimentos comerciais e o outro investiga o envolvimento de fiscais da Vigilância Sanitária nas atividades ilícitas”.A Operação Brahman, que apura furtos de gado no município de Uberaba, começou em fevereiro deste ano.A 1ª fase ocorreu em 11 de maio, quando foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e a detenção de dois homens, de 50 e 57 anos. Eles acabaram liberados sob pagamento de fiança.Já a 2ª fase foi realizada em 1º de junho em 12 estabelecimentos (supermercados e açougues) com a apreensão de 3,5 toneladas de carne imprópria para o consumo.