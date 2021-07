Cuidado com carne barata: uma tonelada de mercadoria imprópria é apreendida

Uma tonelada de carne imprópria pronta para abastecer açougues clandestinos foi apreendida (foto: PCMG)

Operação Carne Fraca 2 contou com 35 policiais civis e 15 militares (foto: PCMG)

Em meio aos preços altos da carne bovina no mercado , ofertas com descontos expressivos podem esconderroubadas e inapropriadas.Na madrugada dessa sexta-feira (02/07), uma operação policial apreendeu uma tonelada deao consumo com umabaseada em Campo Belo, no Centro Oeste de Minas Gerais.integrou Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A ação reprimiu crimes relacionados a furto e, abate, descarte e comércio ilegal de carnes.Ao todo, seis pessoas foram detidas. Mais de R$ 63 mil em cheques e cerca R$ 5,6 mil em dinheiro também foram recolhidos, além de 19 celulares, equipamentos para abate clandestino e notas fiscais.A ação integrada contou com apoio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), da Receita Estadual e Vigilância Sanitária, a partir de trabalhos de inteligência entre as forças de segurança, que trocaram informações e dados estatísticos dos crimes na região.Foram emitidos pela Justiça 18 mandados de busca e apreensão para alvos nos municípios de Aguanil e Campo Belo. Foram vistoriados imóveis residenciais urbanos e rurais, bem como como açougues, restaurantes e cantinas.A operação contou com o empenho de 35 policiais civis e 15 militares. As investigações continuam.