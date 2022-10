Caminhão arrasta fios, derruba poste e Bairro Castelo fica sem energia

Equipes da BHTrans, PMMG e Cemig já estão no local (foto: BHTrans/Reprodução)

Cler Santos*

Um caminhão arrastou fios e derrubou um poste de iluminação quando passava, na manhã desta terça-feira (11/10), pela Avenida dos Engenheiros, esquina com as ruas Kenedy Maro Campos e Romualdo Lopes Cançado, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em BH.



Por causa do acidente, que ocorreu por volta de 8h30, o bairro está sem luz e equipes da BHTrans, Polícia Militar e Cemig estão no local.

De acordo com a BHTrans, o poste caído e o caminhão parado no meio da rua impedem o trânsito na região. Ainda de acordo com o órgão, a retirada do caminhão implica em um risco de acidente elétrico.

Técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) estão no local. A empresa informou que, devido ao acidente, foi feito o desligamento parcial da energia no bairro para a retirada do motorista da cabine do veículo e a recomposição da rede elétrica.



A previsão da Cemig é de que o restabelecimento da energia para os clientes afetados ocorra até o início da tarde de hoje.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais