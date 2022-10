Dois homens são presos suspeitos de roubar carros no bairro Castelo

A vítima estava com a esposa dentro do carro na Av. dos Engenheiros, no bairro Castelo (foto: BHTrans/ Redes Sociais/Reprodução)

Dois homens, de 18 e 28 anos, foram presos na noite da última terça-feira (4/10) em Contagem. A suspeita da Polícia Militar é de que eles estejam envolvidos no roubo de pelo menos sete carros no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte.



A dupla foi presa enquanto tentava realizar mais um assalto. A vítima, um homem de 43 anos chamou a PMMG por volta das 21h, após o furto do carro dele, um Kia Cerato branco, na Avenida dos Engenheiros, 778. De acordo com ele, um homem bateu na janela de vidro do carro com uma arma, ordenando que ele e a esposa descessem do carro.

Em contato com os PMs, a vítima descreveu os assaltantes - um negro, alto e magro, e outro branco, médio e gordo - e relatou como foi assaltado. A Polícia então ligou a descrição dos autores do crime a outros roubos e o modo de agir relatado.

Como nos outros crimes, foi identificado que um Volkswagen Gol branco passava nos locais pouco antes de ocorrerem os roubos, para “sondar” a região do crime. Além disso, os veículos roubados foram abandonados em Contagem, na Avenida Clóvis Salgado.

Uma viatura se deslocou rapidamente para o local e avistou o Volkswagen Gol branco com três ocupantes. Depois da abordagem, dois deles saíram correndo e o motorista de 28 anos foi preso, juntamente com o comparsa, de 18 anos, que foi alcançado pelos PMs. O terceiro ainda não foi identificado.

Os suspeitos contaram à PMMG que roubavam os veículos e celulares das vítimas e vendiam no e-commerce de novos e usados OLX. Pelos roubos e revendas, eles recebiam uma porcentagem do valor. Ademais, explicaram que o terceiro suspeito que fugiu reside no bairro Laguna, em Contagem.

O carro e os celulares das vítimas foram recuperados e entregues, já os outros seis carros roubados foram para um pátio da PMMG no bairro Palmital. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen