Segunda-feira promete calor de 29° em BH; veja previsão do tempo

727 cidades mineiras ainda estão em alerta de chuva (foto: Edésio Ferreira / EM / DA.Press)

Por Estado de Minas

A semana começa quente em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (10/10), a máxima prevista é de 29°C. A mínima fica em torno de 19°C. Já a umidade relativa deve variar entre 50 %.

O calor pode vir acompanhado de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia,(Inmet), a capital mineira e outras 726 cidades do estado estão sob alerta de precipitações intensas, com direito a ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso é válido até o fim da manhã de segunda.O instituto no entanto, tranquiliza a população sobre as consequências das tempestades. "É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", destaca a o Inmet.