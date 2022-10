Suspeito de matar homem na região Norte de BH é preso

Polícia informou que suspeito retornou ao local do crime (foto: Google Street View / Reprodução)









O corpo foi encontrado por volta das 9h. Ele estava caído em um dos cômodos da casa e apresentava sinais de violência. Até o momento, a PM não informou a arma usada.





O suspeito de matar um homem de 51 anos no São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (8/10), foi preso no início da noite, no mesmo bairro. De acordo com policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar (PM), a vítima e o suspeito são irmãos. O motivo do crime ainda não foi informado.