Homem é assassinado dentro de seu próprio bar, em Esmeraldas

Leonardo Leão – Especial para o EM



Na noite dessa quinta-feira (6/10) um homem, de 55 anos, foi assassinado dentro de seu próprio bar no bairro Vale das Esmeraldas II, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo relatos de algumas testemunhas aos policiais, o homem estava sozinho no estabelecimento antes do momento do crime. Foi possível ouvir alguns tiros e, assim que os vizinhos e foram até o local, já encontraram a vítima morta.