Suspeito de matar homem no Sul é preso na Grande BH

Polícia apreendeu um revólver calibre 38 e seis munições (foto: PMRv/Reprodução)

Um homem suspeito de homicídio na cidade de Primeiro de Maio, no Paraná, Sul do Brasil, foi preso durante operação policial na MG-050, em Mateus Leme, na Grande BH, nessa terça-feira (4/10).





O veículos e os passageiros passaram por vistoria. O suspeito foi localizado na poltrona 20 do ônibus.





Procurado pela Polícia Civil do Paraná há dois dias, ele é suspeito de assassinar um homem em um bar. Em conversa com a PM, ele disse que estava em fuga para Belo Horizonte e que a motivação do crime seria um pisão no pé.





Ainda de acordo com a polícia, o homem tem passagens por tráfico de drogas e tentativa de feminicídio.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e seis munições.





A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.