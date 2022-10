Homem é preso suspeito de invadir escola e mostrar genitália para alunas

Homem mostra órgão genital dentro de escola estadual (foto: Alecska/Creative Commons)

Um homem de 27 anos de foi preso em Unaí, no Região Noroeste de Minas, suspeito de importunação sexual contra uma aluna de uma escola estadual, no Centro do município.O fato foi relatado à Polícia Militar pela vítima. A garota disse aos militares que, pouco antes do início da aula, passou pelo banheiro feminino junto com as amigas. Elas notaram que havia um rapaz na porta e, então, não entraram.Um tempo depois, a vítima se dispersou das colegas e foi até o bebedouro. Ao ver que homem já não estava nas proximidades do banheiro, decidiu entrar para usá-lo.Assim que saiu do sanitário, a jovem se deparou com o suspeito, que abriu a calça e começou a exibir a genitália. Apavorada, a vítima gritou por socorro e correu até o vice-diretor da instituição de ensino, que imediatamente foi confrontar o criminoso. Ao perceber a aproximação dele, o rapaz fugiu, mas foi localizado nas imediações do colégio.Após ser atendido no Hospital Municipal, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade suspeito de importunação sexual.