Ex-catadora de recicláveis, brasileira conta sua saga até o topo do Everest

Da Sucata ao Everest - A saga de Aretha Duarte, foi escrita pelos jornalistas Débora Rubin e Rodrigo Grilo (foto: Reprodução) Primeira mulher negra latino-americana a chegar ao "Topo do Mundo", ativista socioambiental e líder ESG, Aretha Duarte, lança, nesta quarta-feira (5/10), no Decathlon BH sul, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1.700, Sion. No encontro, que tem entrada grátis, Aretha contará um pouco de sua jornada transformadora e da criação de sua biografia. Com 164 páginas, Da Sucata ao Everest - A saga de Aretha Duarte, foi escrita pelos jornalistas Débora Rubin e Rodrigo Grilo, em colaboração direta com a montanhista.









E foi também com o dinheiro da reciclagem, que conseguiu realizar o sonho de escalar o Everest, um de seus sonhos. Até o cume da montanha mais alta do planeta, em uma saga inspiradora feita de garra, coragem, persistência, sonho e superação.





"Do total de US$ 67 mil que precisava para a Expedição Everest, um terço veio de reciclagem", conta.

No retorno ao Brasil, depois de escalar o Everest, surgiu uma nova Aretha, que usa seu próprio exemplo de vida, e sua voz, para assumir novos papéis, especialmente como ativista socioambiental, representante da nova liderança ESG, e como palestrante.





"Meu sonho grande nunca foi chegar ao topo do Everest. Meu grande sonho é garantir que transformações socioambientais e oportunidades cheguem às periferias, para que todos tenham o direito e as possibilidades de escolherem os melhores caminhos para ajudar suas vidas e suas famílias", afirma.





Além do Everest, ela já escalou o Aconcágua, na Argentina (cinco vezes), o ponto mais alto depois do Himalaia, o Monte Kilimanjaro, maior montanha da África, Elbrus (Rússia), Monte Roraima (Venezuela), Pequeno Alpamayo (Bolívia), Vulcões (Equador e Bolívia).





"A mudança que eu espero do mundo precisa começar por mim. Foi com esse pensamento e foco que escalei o Monte Everest, entendendo que seria uma grande oportunidade para gerar conquistas coletivas e sustentáveis. Eu conto, no meu livro biográfico, como tudo isso se deu e, através da turnê literária, espero inspirar mais Arethinhas a ativarem seu Poder Interno Bruto e garantirem a realização dos seus sonhos," diz Aretha que, além de jovens, também é referência para outras mulheres que, assim como ela, sonham com novos projetos capazes de mudar suas vidas e seu entorno para melhor.