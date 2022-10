Funcionário vítima de homofobia será indenizado em R$ 8 mil por empresa

Testemunhas afirmaram que outro funcionário homossexual também era vítima de comentários preconceituosos (foto: Freepik)

A Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou uma empresa atacadista sediada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a indenizar um ex-funcionário em R$ 8 mil por homofobia no ambiente de trabalho. A resolução foi divulgada nesta terça-feira (4/10).





De acordo com a denúncia, o trabalhador era chamado de "bicha, veado, burra, cachorra e jumenta". Testemunhas confirmaram a versão da vítima. Uma delas afirmou que auditores da empresa tratavam o funcionário com muito preconceito e o deixavam "triste e contrariado" com as ofensas na frente de todos.









A testemunha afirmou ainda que outro trabalhador homossexual do setor também era vítima de preconceito.



A defesa da empresa apresentou um manual de conduta que proíbe a adoção de comportamentos discriminatórios e uso de palavras de baixo calão, porém a desembargadora Lucilde D'Ajuda Lyra de Almeida não considerou isso suficiente para inibir os atos homofóbicos e manteve a sentença da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia.





Para Lucilde, a empresa foi omissa na fiscalização do comportamento de seus funcionários, ressaltando que as práticas homofóbicas eram reincidentes. Por isso, foi definido que era dever do empregador indenizar a vítima.



Defesa da empresa

A defesa da empresa alegou não concordar com o pagamento da indenização por ser, segundo eles, impossível fiscalizar o comportamento individual de cada funcionário.





De acordo com a companhia, foram adotadas “as melhores práticas inclusivas e de compliance ao incutir nos regulamentos internos normas expressas contra o cometimento de atos ou atitudes que violem as boas práticas no ambiente de trabalho”.





O processo foi enviado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para análise do recurso de revista, que é aquele interposto contra uma decisão de segundo grau na Justiça.