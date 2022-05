O caso teve início em janeiro de 2021, quando Galileu percebeu a alteração de seu nome pela primeira vez em uma mensagem de texto automática da Droga Raia. A mensagem se dirigia a ele como “Gaylileu”, fazendo alusão à palavra “gay” e à sexualidade de Galileu, que se afirma como gay.





Após o primeiro episódio, todas as compras que o publicitário fazia, on-line ou presencial, o nome vinha com a grafia errada no cupom fiscal. Para evitar transtornos, Galileu chegou a descadastrar seu número para não receber mais promoções e avisos.





No início de abril, a Justiça havia determinado o pagamento de R$ 4 mil a Galileu, o que não foi feito pela Droga Raia. Com o acordo firmado no dia 30, o caso será arquivado. Em sua conta no Instagram, Galileu comemorou o resultado: “O que eu posso dizer é que VENCEMOS. Esse é um excelente passo na luta contra a homofobia no Brasil e a Droga Raia me procurou para fazer um acordo de indenização no valor de R$ 40 mil”.