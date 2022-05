Beijo gay e aborto: programação matutina da Globo repercute nas redes

Gil do Vigor dá beijo gay no Mais Você e Cássia Kis fala sobre aborto no Encontro com Fátima Bernardes (foto: TV Globo/Reprodução)





A Rede Globo transmitiu, na manhã desta quinta-feira (12), dois momentos que repercutiram muito nas redes sociais. O primeiro foi protagonizado por Gil do Vigor que, participando do quadro Solteiros Online no programa Mais Você, deu um beijo em outro homem. O segundo foi durante uma conversa com Fátima Bernardes no Encontro, quando a atriz Cássia Kis revelou que já fez um aborto, mas que, hoje, luta pela defesa da vida.





Beijo de Gil do Vigor





No Mais Você, foi exibido um trecho do encontro que Gil do Vigor teve com o goiano Raimundo após algumas conversas à distância. Os dois tiveram um jantar romântico e protagonizaram um beijo logo que se conheceram pessoalmente. A apresentadora, Ana Maria Braga, antecipou as críticas que sofreria por conta da abordagem do programa e comentou, ao fim do quadro, sobre o amor e sobre mudanças, enfatizando que houve muita dedicação para que a montagem fosse ao ar.





"Acredito que toda forma de amor vale a pena. Bom saber que fomos citados como um matinal tradicional que mostrou um homossexual buscando um parceiro em um quadro de namoro, quebrando um paradigma na TV brasileira. Isso foi apenas mais um programa entre os 5561 programas que estamos completando hoje. Muitos erros, muitos acertos, mas tenham certeza que existe uma equipe inteira com uma dedicação exclusiva, envolvida", disse a apresentadora.





Em 2021, Gil do Vigor e Lucas Penteado deram o primeiro beijo gay entre homens na história do reality show Big Brother Brasil. Nas novelas da Globo, o primeiro beijo gay foi em 2014, protagonizado por Mateus Solano e Thiago Fragoso, que interpretaram Félix e Niko, respectivamente, em Amor à Vida, novela de Walcyr Carrasco.





Nas redes sociais, muitos internautas comemoraram o momento em que o programa foi transmitido, exaltando, também, Ana Maria Braga.





O maior programa feminino da TV aberta, com uma apresentadora adorada por nossas avós e mães, está exibindo um quadro de namoro entre homens gays durante o café da manhã da família brasileira. Obrigado pelos mimos @AnaMariaBraga e @GilDoVigor %u2764%uFE0F #MaisVocê %u2014 Thiago Pasqualotto (@thiago_p) May 11, 2022





caras com pouquíssimo alarde, através do reality do gil do vigor, ana maria braga está mostrando beijo gay na tv brasileira as 09 da matina. vamos enaltecer essa lenda. pic.twitter.com/wCpqkH9TIO %u2014 %uD835%uDD2C %uD835%uDD2D%uD835%uDD2F%uD835%uDD26%uD835%uDD2B%uD835%uDD20%uD835%uDD26%uD835%uDD2D%uD835%uDD22 %uD835%uDD21%uD835%uDD1E %uD835%uDD2A%uD835%uDD22%uD835%uDD30%uD835%uDD30%uD835%uDD22%uD835%uDD27%uD835%uDD1E%uD835%uDD2B%uD835%uDD1E (@messechusetts) May 12, 2022





Cássia Kis antiaborto

Seguindo a programação após o término de Mais Você, o Encontro com Fátima Bernardes teve como um de seus convidados Cássia Kis, que interpretou Maria Marruá na primeira versão da novela Pantanal. A atriz revelou, durante a conversa, que já fez um aborto - ato que ainda é considerado ilegal no Brasil -, mas que, atualmente, defende a vida e se considera uma “madrinha” da causa antiaborto.





"Eu pari pela primeira vez em cena de Pantanal, e logo em seguida eu fiz a novela Barriga de Aluguel, então foram dois projetos que trouxeram a questão da maternidade, questão muito forte para mim. Em 1985 eu tinha feito um aborto, isso mudou muito a minha vida. Hoje eu sou uma madrinha que defende a vida. As mulheres que querem fazer um aborto, eu corro atrás, peço para que não façam", relatou ela.





Atualmente, a atriz possui quatro filhos e conta que sua relação com eles auxiliou na mudança de seu posicionamento, ainda o relacionando com a fé católica. "Por que uma família católica tem tantos filhos diante de um mundo que faz tantos abortos, né? Tenho amigos com 10, 11 filhos", questionou.

Além do discurso antiaborto, Cássia Kis comentou que a fé só existe no catolicismo e que o bioma pantanal vem sofrendo com devastações naturais - sem interferência humana -, apesar de já existirem denúncias de que as queimadas na região são resultado da prática agropecuária no país. Os comentários tiveram grande repercussão nas redes sociais e divergiram bastante.





Sinceramente, essa fala da Cássia Kis sobre aborto foi totalmente ridícula e desnecessária. Tu vai dar amparo assistencial pra essas mulheres? Vai cuidar dos filhos delas?? Isso é algo q nem deveria se discutir, quem quer faz, quem n quer cala a boca! #Encontro %u2014 Vic%u2764%uFE0F%uD83C%uDDFE%uD83C%uDDEA (@vicspfcbitchs) May 12, 2022





ELA LITERALMENTE METEU ESSA DENTRO DA GLOBO



CASSIA KIS, TE AMO https://t.co/9l0dvkuP3a %u2014 Kauan Henrique %uD83C%uDDFB%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDEA%uD83C%uDFC1 (@kauanbr_pe) May 12, 2022





ja ia elogiar a cassia kis q ta no encontro expondo q fez um aborto na decada de 80, aí ela começou a dizer q hj eh defensora da vida e q luta para q as mulheres nao abortem %uD83E%uDD21 %u2014 julia (@ju_jimenezz) May 12, 2022





Cássia Kis perfeita no #Encontro

Defendendo o Catolicismo, a Tradição, a fé e afirmando com todas as letras ser contra o aborto.... justo na Globo KKKKKKKKKKK

Minha admiração por essa mulher subiu muuuitos níveis %u2014 Gabss%uD83D%uDDA4 (@Gabzinhsz) May 12, 2022





Cassia Kiss disse que fé só existe no catolicismo ou eu entendi errado?



(Já fiquei surpreso do "quando eu vejo alguém que quer fazer aborto eu tô lá pra fazer a pessoa desistir") %u2014 //JP (@jpwayhs) May 12, 2022