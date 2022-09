Projeto faz reconhecimento de paternidade e maternidade nesta sexta (30)

A ação é uma oportunidade para que as pessoas sem reconhecimento materno ou paterno consigam ter o nome dos pais em seus documentos (foto: Freepik/Reprodução)

O Centro de Reconhecimento de Paternidade Itinerante (CRP Itinerante ) promove nesta sexta-feira (30/9) a 5° edição do reconhecimento de paternidade e maternidade na PUC São Gabriel, região nordeste de BH, a partir das 09h. O projeto é destinado a pessoas que não tem o nome do pai ou da mãe registrados na certidão de nascimento.

As inscrições para este evento já se encerraram, porém, quem tiver interesse pode usar o atendimento diário do CRP no Fórum Lafayette.

A ação é uma oportunidade para que as pessoas sem reconhecimento materno ou paterno consigam ter o nome dos pais em seus documentos. De acordo com a Central de Informações do Registro Civil, até julho deste ano o Brasil registrou 100 mil crianças somente com o nome da mãe no documento.

Das 26 inscrições confirmadas até a última quarta-feira (28/9) para reconhecimento espontâneo, 14 buscam o reconhecimento da paternidade socioafetiva, em que não há o parentesco consanguíneo. Há ainda duas inscrições para o reconhecimento de maternidade socioafetiva e 17 para investigação da paternidade por meio de exame de DNA, que será colhido durante o mutirão, além de um reconhecimento de maternidade biológico - algo raro de ocorrer, mas não inédito.

O projeto

O CRP Itinerante promove o reconhecimento paterno ou materno biológico ou afetivo para de adolescentes a partir dos 12 anos. Podem ser realizados ainda exames de DNA gratuitos. Os interessados podem ir a qualquer momento do ano no Centro de Reconhecimento Paterno para realizar o procedimento, mas na modalidade itinerante, o projeto se une a outras entidades fazendo um mutirão em comunidades da capital.

Nas outras quatro edições anteriores, foram atendidos adolescentes do Aglomerado da Serra, bairro Betânia (em duas edições seguidas) da região do Barreiro. Na pandemia, tiveram edições virtuais para atender ao público.

SERVIÇO

Reconhecimento de paternidade e maternidade

Onde: Rua Edson Silveira, nº 130 - São Gabriel

Quando: sexta, 30/9, a partir de 9h