Audiência de homem que agrediu faxineira em BH é marcada para outubro

Momento da agressão: a faxineira Lenirge Alves de Lima também entrou com processo por danos morais (foto: Redes Sociais / Reprodução) O caso de agressão sofrida pela faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, será julgado pelo Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça de Minas em 11 de outubro, às 9h35. Rafael Ferreira Birro Oliveira está sendo acusado de lesão corporal por atacar a vítima com jatos de água, em 16 de setembro, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Imagens do circuito de segurança do prédio que Lenirge trabalha registraram a ação do homem. A mulher lavava a calçada quando Birro se aproxima e começa a discutir com ela









"Não me deixou nem explicar o que estava fazendo. Do nada, jogou água no meu rosto, não me deixou defender. Em seguida, puxou a mangueira e eu caí. Ele continuou jogando água e depois foi embora."





Depoimento

Após não comparecer à primeira intimação para prestar depoimento , Rafael Birro foi até uma delegacia da PCMG, na última sexta-feira (23/9) para prestar declarações, mas optou pelo direito de se manter em silêncio. "Ele está no direito dele. Mas ele tinha que se explicar, até mesmo para as pessoas entenderem o que aconteceu", diz a faxineira.





Estado de Minas tentou contato com o acusado no endereço que seria dele, em Belo Horizonte, por e-mail e por telefone, mas até o momento não obteve resposta. A reportagem dotentou contato com o acusado no endereço que seria dele, em Belo Horizonte, por e-mail e por telefone, mas até o momento não obteve resposta.





Danos morais

Lenirge entrou com pedido de reparação por danos morais contra seu suposto agressor. O processo tramita na 13ª Vara Cível de BH.





No pedido na Justiça, a mulher relata que, em razão do trauma, tem recebido atendimento psicológico e, além das dores por causa das escoriações, não consegue dormir ou esquecer as imagens do ocorrido. Ela afirmou que desde o fato tem receio de caminhar nas proximidades do condomínio, seu local de trabalho diário.





Os advogados da faxineira sugerem o valor de indenização por danos morais de R$ 60.060,00. O pedido é referente à agressão filmada pelo sistema de vigilância do condomínio, na última sexta-feira, quando o homem a atacou sob o pretexto de "desperdício de água".