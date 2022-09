Jovem é preso ao receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios

Dinheiro foi apreendido e o homem levado para a delegacia (foto: Divulgação/Polícia Federal)

Investigações

Em menos de uma semana, a Polícia Federal prendeu, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, duas pessoas por receber notas falsas pelos Correios. Um jovem de 19 anos foi detido em flagrante nesta segunda-feira (26/9).A prisão ocorreu na região central da cidade. Com o rapaz foram encontradas 15 cédulas de R$ 50 e R$ 100, totalizando R$ 1 mil.O remetente é o mesmo que enviou o dinheiro, em valor igual, para a mulher presa na semana passada. Ambos efetuaram a compra pela internet.Durante interrogatório, o jovem confessou que iria repassar as notas no comércio.A mulher detida na sexta-feira (23/9) foi levada para a delegacia. Enquanto prestava depoimento, outra mulher apareceu acompanhada de uma advogada assumindo ser dona do dinheiro.A Polícia Federal segue com as investigações para identificar quem é o responsável pela produção das notas falsas. O órgão tem uma força-tarefa que investiga a venda online do dinheiro.Tanto o jovem quanto as duas mulheres foram autuados pelo crime previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena prevista de três a 12 anos de reclusão.